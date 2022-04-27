Как информирует «НБН», во время своего выступления перед парламентариями в Санкт-Петербурге, Путин в ответ на «угрозы» стран Запада заявил, что армия России готова нанести молниеносные, ответные, встречные удары.

Дословно из заявления Путина во время выступления в Санкт-Петербурге:

«Если со стороны решится кто-то вмешаться в текущие события, если из-за этого будут создаваться неприемлемые угрозы стратегического характера, то вам нужно знать, что ответ от нашей страны, удар будет молниеносным. Мы имеем все необходимые для этого инструменты. И такими инструментами сейчас никто не может похвастаться. А мы и хвастаться не будем, но будем применять их, если это потребуется. И все должны знать об этом. В этом отношении уже приняты все решения».

Что интересно, что законодатели России начали аплодировать Путину после таких его тезисов.

Ранее в Офисе президента Украины отреагировали на пожары и взрывы, которые в последние недели все чаще происходят на территории Российской Федерациии.