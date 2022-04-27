Как информирует «НБН», в эфире марафона «FREEДОМ» на Youtube-канале «Україна 24» Марк Фейгин заявил, что крушение крейсера «Москва» и пожары в Брянске – это только начало.

Дословно из его заявления:

«Я полагаю, что будут и другие события до девятого мая. А, может быть, и после»..

Кроме того, эксперт прокомментировал тему переговорного процесса между Российской Федерацией и Украиной, заявив, что все попытки мира со стороны России являются обманом.

«К этому у меня скептическое отношение. Ведь с самого начала Путин не был намерен вести переговорный процесс, который предполагал бы взаимовыгодный компромисс».

Ранее российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, как США ответили Путину на его ядерный шантаж.