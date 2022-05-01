Как информирует «НБН», губернатор Курского региона сообщил, что в области обрушилась конструкция железнодорожного моста.

Согласно обнародованному сообщению, первого мая в одиннадцать часов 20 минут на 67-м километре железной дороги Суджа – Сосновый Бор обрушился ж/д мост. В настоящее время на месте ЧП работают спецслужбы, чтобы установить причину чрезвычайного происшествия.

Насколько известно, эта ветка железной дороги использовалась для передвижения товарных составов.

Пожар в здании Минобороны РФ

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на территории объекта Министерства обороны государства-оккупанта Российской Федерации, на границе трех муниципалитетов в регионе, вспыхнул пожар. Эту информацию также распространил целый ряд украинских телеграм-каналов.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Запад признал право Украины атаковать военные объекты на территории Российской Федерации.