Об этом Марк Фейгин заявил в интервью Дмитрию Гордону, видео доступно на YouTube-канале журналиста, передает «НБН».

Правозащитник Марк Фейгин высказался о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина. Юрист отметил, что многие люди во всем мире ждут смерти Путина, который развязал кровавую войну против Украины. По словам Фейгина, иногда это желание начинает «ослеплять» — люди начинают высматривать подагрические пальцы или еще какие-то проблемы со здоровьем у Путина.

На его взгляд, Путин выглядит достаточно старо на свой возраст (российскому диктатору 69 лет, ред.).

«Расследования выяснили, что действительно за ним следуют врачи-онкологи. Видимо, действительно есть какие-то проблемы… Внешне вроде нормально (выглядит, ред.), но по существу мы видим достаточно старого человека», — сказал Фейгин.

По словам юриста, глава Кремля очень боится смерти и потери власти. И это, по мнению правозащитника, «дожрет» Путина.

«Судить его состояние я не могу… Они и его окружение пересекают 70-летнюю границу. Он вошел в такую полосу, будучи диктатором, что его паранойя его «дожрет». Жить в таком состоянии тяжело. Даже если он физически норм, то в ближайшие годы с этим стрессом, боязнью смерти, физической расправы, потери власти, я думаю, это его доконает», — добавил правозащитник.

Ранее Фейгин объяснил, почему Путина постоянно сопровождают врачи.