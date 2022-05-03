В интервью итальянскому изданию Corriere Della Sera понтифик, объясняя, почему он не сделает символический жест в поддержку украинцев, заявил, что он послал в Киев своих кардиналов уже в четвертый раз. По мнению Папы Римского, для начала он должен съездить в Москву на встречу с главой РФ, информирует «НБН».

В то же время российский президент, как утверждает понтифик, не спешит ему «открывать двери». Папе Римскому удалось пообщаться около 40 минут в режиме видеосвязи только с главой РПЦ.

По словам Франциска, первые 20 минут ему пришлось выслушивать от патриарха Кирилла обоснования войны против Украины, которые остались абсолютно непонятными для понтифика. Со своей стороны, он призвал российского церковника использовать язык Иисуса, а не политики и искать путь мира.

Отметим, что встреча главы Русской православной церкви и главы Католической церкви должна состояться в Иерусалиме 14 июня, где они, вероятно, обсудят российско-украинскую войну.

Ранее экс-президент Петр Порошенко выразил уверенность в том, что украинцы будут рады визиту Папы Франциска. Также он поделился своими ожиданиями от приезда понтифика в Киев.