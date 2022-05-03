Об этом заявил советник Госдепа Дерек Шолле в интервью Голосу Америки, сообщает «НБН».

Мы видели мало признаков того, что переговоры окажутся плодотворными. Россия, похоже, не хочет вести серьезные переговоры

— сказал он

Шолле также отметил, что США будут с нетерпением ждать возможности узнать детали о поездке в Киев и Москву генсека ООН Антониу Гутерриша.

Будем с нетерпением ждать возможности, чтобы узнать у генерального секретаря о его поездке и о том, есть ли шанс продвинуться вперед по пути мира. Мы сомневаемся

— резюмировал он.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Лавров заявил, что Россия выступает за продолжение переговоров и обсуждает снятие антироссийских санкций