Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», в Соединенных Штатах Америки заявили, что Москва планирует провести референдумы по созданию так называемой «ХНР». Кроме того, Россия попытается присоединить оккупированные территории Донбасса.

Дословно из заявления посла США при ОБСЕ Майкла Карпентера во время брифинга в Государственном департаменте США:

«По состоянию на сегодняшний день мы считаем, что Кремль может предпринять попытку организовать «Херсонскую народную республику» в Херсонской области и южной части Украины».

Дипломат из Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что их разведданные говорят о том, что Российская Федерация также предпримет попытку включить Луганскую и Донецкую «народные республики» в свой состав.

Карпентер также добавил:

«Данные говорят о том, что Кремль планирует провести референдум по присоединению их примерно в середине мая. Кроме того, Москва обдумывает подобные действия воплотить и по Херсону».

Ранее стало известно о распоряжении Путина убрать ТОП-пропагандиста Соловьева из российского телевидения.