Об этом пишет Daily Mail, передает «НБН».

Над Москвой пролет специальный воздушный борт российского диктатора Владимира Путина Ил-80 (Maxdome), который известен, как самолет «судного дня».

Гигантский по размерам самолет советской поры – без окон, кроме кабины пилотов еще называет «летучий Кремль». Специально переоборудованный Ил-80 должен обеспечить возможность главе государства управлять страной с воздуха в случае ядерного удара по земле.

Официальные лица РФ заявляют, что «летучий Кремль» примет участие в параде 9 мая в Москве. Последний раз этот самолет принимал участие в параде в 2010 году.

Тем временем эксперты предполагают, что таким образом Путин посылает сигналы Западу о серьезности своих намерений по применению ядерного оружия.

Ранее стало известно, что тяжелые потери РФ в Украине отразятся на параде 9 мая в Москве.