Более 20 лет в стране-оккупанте существует традиция награждать военных и особо приближенных к главе государства лиц. Что интересно, за две российско-чеченские войны большую часть «Золотых Звезд» Героя РФ выдавались непублично, таким же образом глава Генштаба России Валерий Герасимов получил орден Святого Георгия, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Медиазона».

Непублично награждал российских лидер и пропагандистов Кремля, которые занимались освещением событий в нужном Путину ключе на оккупированном Донбассе и Крымском полуострове.

Не обошлась без секретных указов, где глава государства награждает погибших военных, и «спецоперация» в Украине. Число закрытых документов стало рекордным за последние 20 лет.

Руководство страны-оккупанта старается не только максимально скрыть от россиян и мировой общественности факты награждений и гибели путинских солдат в «горячих точках», но и скрывают личности военнослужащих. «Герои» российской армии появляются в сюжетах пропагандистского телевидения с заблюреными лицами, даже если солдаты и офицеры появляются перед камерой в балаклавах.

Отметим, что потери ВС РФ отразятся на параде 9 мая в Москве. Россиянам покажут меньше военной техники, поскольку часть ликвидировали украинские защитники.