Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», согласно убеждению канцлера Германии, государство-оккупант демонстрирует, что оно готово и в дальнейшем продолжать уничтожать Украину.

При этом чиновник отметил, что оккупанты РФ по состоянию на текущий день не достигли ни одной из поставленных целей собственного вторжения на территории нашей страны. Во время брифинга с чешским коллегой Петром Фиалой, в четверг, пятого мая, Шольц отметил:

«Применение техники и вооружения, что сейчас демонстрирует Российская Федерация, не предоставляет надежды на то, что это все в ближайшее время может закончиться».

Согласно мнению Шольца, все государства мира должны показать единство и давить на Российскую Федерацию, чтобы она вывела собственные войска из территории Украинского государства. Политик надеется, что две страны смогут завершить войну путем дипломатии.

Канцлер ФРГ добавил, что страна-агрессор собиралась покорить территорию всей Украины за весьма короткое время. Большим достижением граждан нашей страны, а также ВСУ стало то, что они смогли остановить наступление агрессора.

Ранее разведка Великобритании заявила о том, что сопротивление защитников Украины в Мариуполе срывает все планы оккупационных сил.