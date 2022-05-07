Директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Уильям Дж. Бернс сделал заявление о планах Путина на вторую фазу войны на территории Украины.

Как информирует «НБН» со ссылкой на Financial Times, по словам руководителя ЦРУ, вторая фаза войны России на территории Украины связана с наступлением Российской Федерации на Востоке страны. Но она не менее опасна, чем первые этапы российского вторжения.

Согласно словам Бернса, вторая фаза войны на территории Украины, не просто не менее опасна, нежели первая, но Путин делает на нее очень высокие ставки. Директор ЦРУ добавил, что глава Кремля настроен таким образом, мол, «Российская Федерация не может позволить себе проиграть».

Дословно из заявления Уильяма Дж. Бернса:

«Полагаю, что сейчас Путин убежден, что удвоение ставки предоставит ему возможность добиться прогресса».

Ранее в НАТО сделали заявление о том, готовится ли сейчас Россия к ядерной войне.