Из сообщения Генерального штаба Вооруженных сил Украины стало известно, что на территории не признанного мировым сообществом Приднестровья войска были приведены в полную боевую готовность.

Как информирует «НБН» со ссылкой на информацию Генштаб, военные в Приднестровье находятся в полной боевой готовности.

Цитата из сообщения Генерального штаба ВСУ:

«На Бесарабском направлении обстановка по настоящее время остается напряженной. В Приднестровском регионе Республики Молдова вооруженные формирования, а также подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности «Полная».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что на территории не признанной мировым сообществом «Приднестровской Молдавской Республики» был напечатан большой тираж газеты «Приднестровье». В публикации жители региона якобы обращаются к главе Кремля Владимиру Путину с просьбой разрешить им принимать участие в боевых действиях на стороне Российской Федерации.