На своей Facebook-странице Тышкевич опубликовал пост, в котором обратил внимание на состав военных, маршировавших на Красной площади, информирует «НБН».

Эксперт назвал военное шествие «парадом детей», поскольку в параде практически не приняли участие служащие воинских частей ВС РФ. Вместо них вышли на Красную площадь курсанты училищ, которые представили «парадный расчет полка ВМС», «парадный расчет полка ВДВ», МЧС и пограничные войска Федеральной службы безопасности РФ.

Тышкевич отметил, что такая ситуация связана с тем, что реальные части армии России «закончились» и их не хватило для парада. Кроме того, россияне практически не увидели военную технику.

К слову, на параде выступил российский лидер Владимир Путин, который, несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, не стал официально объявлять войну Украине и всеобщую мобилизацию в стране. При этом кремлевский диктатор сделал ряд абсурдных заявлений.