Во время выступления кремлевский диктатор заявил, что война против Украинского государства – «вынужденная мера». Путин попытался оправдать кровопролитие в соседней стране «борьбой с нацистами и карателями». Он добавил, что сейчас россияне «защищают родину и сражаются за своих людей на Донбассе», информирует «НБН».

По словам президента-агрессора, его страна с помощью «спецоперации» осуществила «упреждающий отпор агрессии» со стороны Североатлантического Альянса.

Также Путин вспомнил провальные попытки шантажировать западный мир в декабре 2021 года, когда Москва требовала подписать договор о «гарантиях безопасности» на ее условиях». Диктатор подчеркнул, что якобы Кремль напрасно призывал к «честному диалогу и поиску компромиссных решений» страны НАТО, которые «не захотели услышать» Россию.

Глава РФ добавил, что для его страны «росла опасность с каждым днем» и столкновение с «неонацистами и бандеровцами было неизбежным». По этой причине «суверенная, самостоятельная, сильная» Россия приняла «вынужденное, своевременное и единственно правильное» решение начать войну против Украины.

Напомним, что накануне 9 мая глава Кремля направил Украине «поздравительное послание». В обращении Путин отличился особым цинизмом на фоне развязанной им войны.