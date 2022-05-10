В своем Telegram-канале российский диверсант заявил, что после ряда успешных операций украинских защитников оккупанты сбежали с острова, который они оккупировали еще в первый день нападения на Украину, информирует «НБН».

Гиркин отметил, что украинские военные на Змеином продемонстрировали средства противокорабельной обороны с использованием ударной авиации, после чего путинские захватчики оказались не в состоянии удерживать под контролем остров.

По мнению Стрелкова, оккупантам нет смысла удерживать Змеиный без дальнейшего наступления в районе Одесса-Измаил. Террорист убежден, что захват этой части территорий Украины обернулся для россиян высокими потерями оставшихся корабельных и воздушных сил ЧФ РФ. Именно по этой причине командование российской армии свернуло свои силы на острове.

Что интересно, не обошлась без потерь и сама «эвакуация» путинских военных. Экс-главарь «ДНР» подтвердил, что ВСУ ликвидировал вертолет «Ми-8» и два десантных катера вражеских войск. Из-за ударов украинских защитников были уничтожены и оккупанты, о количестве которых Стрелков умолчал.

Ранее Гиркин был под впечатлением от заявления польского президента об Украине. Речь Анджея Дуды заставила террориста поверить в то, что войска НАТО готовы прийти на помощь ВСУ в войне с РФ.