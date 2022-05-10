Чтобы приуменьшить позор от проигрыша в российско-украинской войне, политтехнологи Кремля приняли решение представлять россиянам «спецоперацию», как вооруженное противостояние страны с европейскими странами и блоком НАТО, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ГУР Минобороны Украины.

Украинская военная разведка заявила, что под влиянием многочисленных военных неудач и катастрофических потерь армии Путина в Украине, российские пропагандисты меняют свою риторику о войне. Теперь задача рупоров Кремля подготовить российское общество к поражению и изменить их представление о «непобедимости» РФ. Для этой цели вторжение оккупантов на украинскую территорию теперь представляют аудитории как противостояние России с ЕС и Североатлантическим Альянсом.

В ГУР рассказали, что руководители пропагандистских каналов, интернет СМИ и кремлевской армии ботов получают «методички» сверху, по которым они должны изменить информационную политику. Теперь россиян будут призывать к объединению ради выживания и слепому доверию к политике Путина.

Отметим, что российские пропагандисты находят самые неожиданные объяснения успехам украинских защитников. В частности, одно из информационных агентств РФ обвинило воинов ВСУ в использовании «черной магии».