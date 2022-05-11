После того, как российские захватчики потерпели поражение на всех направлениях в Украине, военное руководство РФ отдало приказ сконцентрироваться на Донбассе. Однако смещение фокуса на восточные регионы не принесло россиянам желаемого результата, информирует «НБН» со ссылкой на сайт американского оборонного ведомства.

Представитель Пентагона заявил, что Путин отстает от того, где он рассчитывал быть на востоке и юге Украины на 2 недели, и даже больше. Переключить внимание российских войск на Донбасс не помогло диктатору достичь основных целей в этом регионе.

В Минобороны США отметили, что россияне не взяли Мариуполь. Оккупанты продолжают бомбить город, переместили 10 батальонных тактических групп на север, где находится эквивалент 2 БТГ. Несмотря на это украинские защитники на «Азовстали» продолжают давать отпор врагу. В результате Путин не получил ничего, на что он надеялся.

Ранее военный эксперт Олег Жданов утверждал, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов поклялся Путину своей карьерой, что к 9 мая их войска получат положительные результаты «спецоперации» в Украине. Теперь боевые действия вошли в третий этап, на котором ВСУ имеют преимущества, как прогнозировал эксперт.