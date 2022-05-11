В Германии стартовали мероприятия по обучению украинских военнослужащих пользоваться военными артиллерийскими установками Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые в количестве двенадцати единиц будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины.

Как информирует «НБН» со ссылкой на РБК-Украина, в материале издания Spiegel говорится, что бойцы ВСУ начали обучаться пользоваться немецкими гаубицами в Германии.

Само обучение проходит в артиллерийской школе в Идар-Оберштайне. Накануне украинские защитники прибыли в Германию самолетом ВС ФРГ. Вылет был осуществлен с территории Польши.

Вместе с Нидерландами немецкое правительство совместно решило отправить на территорию Украины двенадцать самоходных гаубиц PzH 2000. Непосредственно перед передачей вооружения Вооруженным силам Украины, Бундесвер научит солдат из Украины пользоваться им.

Обучение, согласно предварительным данным, продлится сорок дней. Однако это может завершиться раньше, в случае предварительной подготовке бойцов.

Министерство обороны Германии готово подготовить до восемнадцати расчетов для гаубицы. Саму процедуру обучения могут пройти до сотни украинских солдат, так как экипаж гаубицы составляет от трех до пяти солдат.

Артиллерийские системы для нужд ВСУ Германия намерена передать для защиты нашей страны сразу же после обучения военнослужащих ВСУ. Об этом заявила после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой руководитель внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок.

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