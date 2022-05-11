Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Telegram-канал «Инсайдер. UA».

В сети задаются вопросом, куда исчез российский диктатор Владимир Путин после военного парада в Москве 9 мая.

В дело в том, что хозяин Кремля пропустил гала-матч Ночной хоккейной лиги в Сочи. До этого Путин ежегодно принимал участие в гала-матче.

В свою очередь российская пропаганда делала из этого событие номер один. Пропагандисты лепили Путину образ умелого игрока в хоккей. Команда, в которой играл Путин, естественно, никогда не проигрывала.

Фото — xsport.ua

Однако в 2013 году диктатор РФ не вышел на лед из-за серьезной травмы. Но это не помешало ему наблюдать за игрой с трибуны.

Что заставило Путина пропустить игру в этом году неизвестно. Диктатор даже не пришел посмотреть на игру с трибуны в качестве зрителя.

Отсутствие Путина на хоккейном гала-матче породило новый виток слухов о проблемах со здоровьем у российского диктатора. В сети также считают, что Путин не появился на матче из-за провала вторжения в Украину. Пользователи считают, что поскольку в глазах россиян рушится образ Путина, как лидера-победителя, он из-за этого предпочитает сидеть в бункере.

Ранее Невзоров отметил плохой вид Путина на параде в Москве.