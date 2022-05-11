Палата представителей США проголосовала за дополнительное выделение Украинскому государству сорока миллиардов долларов.

Как информирует «НБН» со ссылкой на AFP, в Палате представителей США проголосовали за направление пакета помощи Украине на сорок миллиардов долларов после того, как американский лидер Джо Байден предупредил, что средства на помощь Киеву для борьбы с вторжением РФ, по всей видимости, иссякнут через несколько дней.

По всей вероятности, Сенат рассмотрит этот пакет помощи до конца недели.

Как известно, буквально три дня тому назад Министерство обороны Соединенных Штатов Америки сообщило о предоставлении Украине помощи по безопасности на сумму до 150 миллионов долларов. В нее входят 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, три противоартиллерийские системы AN/TPQ-36, электронное оборудование для подавления помех, а также запчасти к технике. Было анонсировано, что во вторник Палата представителей США рассмотрит выделение Украине помощи, размер которой будет достигать сорока миллиардов долларов.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что Япония ввела очередной пакет санкций против Российской Федерации.