Заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации объединенных наций озвучил позицию Кремля по вступлению Украины в Европейский Союз.

Позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС, как пишет «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, изменилась.

Согласно словам заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского, теперь позиция России по вступлению Украины в ЕС похожа на позицию по НАТО.

Дословно из заявления заместителя постоянного представителя РФ при Организации объединенных наций:

«Позиция Российской Федерации по желанию Украины стать членом Европейского Союза изменилась. Отныне она похожа на позицию России по вступлению Украины в Североатлантический Альянс».

Ранее стало известно о том, что Китай признал победу Украины над Россией, о чем рассказал советник главы Офиса президента Украины Марк Фейгин.