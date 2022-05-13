Американское издание New Lines Magazine выпустило материал о вероятных проблемах со здоровьем главы Российской Федерации Владимира Путина. В статье приводятся слова Карпичкова, который предполагает, что кремлевский диктатор имеет как физический, так и психический недуги, информирует «НБН».

Экс-сотрудник ФСБ РФ считает, что лидер россиян страдает от болезни Паркинсона и имеет проявления паранойи. В свою очередь авторы статьи обращают внимание на странное поведение Путина. Президент страны-оккупанта подогревает слухи о своих проблемах со здоровьем беспокойством, неуклюжей походкой и распухшим лицом. Кроме того, в пользу наличия недуга у главы РФ говорит дистанция, которую он соблюдает на встречах с политиками.

В материале выражено предположение о том, что слухи о плохом состоянии Путина могут распространяться для устранения его от власти. Болезнь диктатора могут использовать как повод его свержения и отказа нажимать на «ядерную кнопку», если он отдаст такой приказ.

Напомним, что журналист-расследователь Христо Грозев рассказал, что Центральное управление ФСБ РФ отправило региональным шефам распоряжение о том, что не стоит реагировать на слухи о болезни главы государства. Однако циркуляр силовиков получил обратный эффект.