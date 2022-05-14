О телефонном разговоре министров обороны Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации стало известно из сообщения на официальном сайте Пентагона, информирует «НБН».

В пресс-релизе Министерства обороны США сказано, что Остин призвал немедленно прекратить огонь в Украине и акцентировал внимание на том, что важно поддерживать линии связи.

В оборонном ведомстве Российской Федерации также прокомментировали переговоры Остина и Шойгу, подчеркнув, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны. В Минобороны страны-оккупанта отметили, что министры обсуждали актуальные вопросы международной безопасности, в том числе и войну в Украине.

Накануне переговоров с Шойгу Остин высказался о войне страны-агрессора с силами Североатлантического Альянса. Во время слушаний в Конгрессе США руководитель американского оборонного ведомства объяснил, почему Россия не захочет вооруженного столкновения с блоком НАТО.