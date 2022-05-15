Президент Финляндии в воскресенье, 15 мая, объявил, что его страна подает заявку о присоединении к Североатлантическому Альянсу.

Как информирует «НБН» со ссылкой на финское издание Yle, он заявил об этом во время специально созванной пресс-конференции.

Так, президент Финляндии Саули Ниинистё официально заявил на финском, шведском, а также английском языках:

«Это является историческим днем»

Кроме того, во время пресс-конференции выступал глава Министерства обороны и министр иностранных дел Финляндии, которая только что вернулась со встречи с главами внешнеполитических ведомств всех государств НАТО.

Примечательно, что после такой встречи в Альянсе заявили, что вето Турции на вступление Финляндии и Швеции будет однозначно преодолено.

Также во время пресс-конференции Саули Ниинистё признал, что это решение изменит отношения РФ и Финляндии. Глава правительства Санна Марин при этом добавила, что такое решение, тем не менее, усилит безопасность Финляндии, а также общую безопасность НАТО.