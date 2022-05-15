Наступательные действия Российской Федерации на Востоке Украины потеряли свой темп. Агрессор не сможет восстановиться на протяжении ближайшего месяца, и это как минимум. При этом системные проблемы России продолжают нарастать.

Как информирует «НБН» со ссылкой на «Украинскую правду», об этом говорится в публичной сводке британской военной разведки от пятнадцатого мая.

Стоит отметить, что эта сводка длиннее привычного объема подобных документов, и она суммирует данные за весьма длительное время.

Оборонное ведомство Соединенного Королевства сообщает, что на протяжении последнего месяца, «несмотря на незначительные изначальные достижения», Российская Федерация так и не смогла захватить значительную территорию Украинского государства. При этом армия России «сохраняет стабильно высокий уровень истощения».

Дословно из сообщения британской разведки:

«По состоянию на сегодняшний день Российская Федерация, по всей видимости, потеряла третью часть своих сухопутных боевых сил, которые были собраны ею в феврале для наступления на Украину».

Примечательно, что такие высокие оценки боевых потерь России по настоящее время еще никогда не звучали. Согласно данным Минобороны Великобритании, из-за потери войском России мостового оборудования и беспилотников, задержки «почти наверняка будут усиливаться».

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