Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу прокремлевского журналиста Дмитрия Смирнова.

В сети уже никого не удивляет, что российский президент проводит переговоры с лидерами западных стран за длинным столом. Более того, большой дистанции также придерживаются и российские министры.

Однако переговоры главы Кремля с президентом Бразилии стали исключением. Путин пожал руку Болсонару и вел с ним беседу на короткой дистанции.

Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Сдал человек тест — и может поговорить нормально, без всяких столов и дистанций», — пишет прокремлевский журналист.

Сдал человек тест — и может поговорить нормально, без всяких столов и дистанций: В Кремле начались переговоры Путина и Болсонаро pic.twitter.com/nMpVMyLPUO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 16, 2022

Российские СМИ объяснили это тем, что лидер Бразилии не отказался от российского теста на коронавирус в отличие от президента Франции и канцлера Германии. Поэтому Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу пришлось говорить с Путиным за длинным столом, который уже стал объектом шуток и мемов.

Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что намерен позвонить Путину.