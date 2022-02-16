Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-страницу прокремлевского журналиста Дмитрия Смирнова.
В сети уже никого не удивляет, что российский президент проводит переговоры с лидерами западных стран за длинным столом. Более того, большой дистанции также придерживаются и российские министры.
Однако переговоры главы Кремля с президентом Бразилии стали исключением. Путин пожал руку Болсонару и вел с ним беседу на короткой дистанции.
Соответствующее видео опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Сдал человек тест — и может поговорить нормально, без всяких столов и дистанций», — пишет прокремлевский журналист.
Российские СМИ объяснили это тем, что лидер Бразилии не отказался от российского теста на коронавирус в отличие от президента Франции и канцлера Германии. Поэтому Эммануэлю Макрону и Олафу Шольцу пришлось говорить с Путиным за длинным столом, который уже стал объектом шуток и мемов.
Ранее президент Турции Эрдоган заявил, что намерен позвонить Путину.
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