Традиционно глава «Роскосмоса» написал свои претензии американскому предпринимателю и инженеру в социальной сети Twitter. Рогозин решил объяснить Маску значение слова «нацизм», солгав о своем отце, информирует «НБН».

Российский чиновник упрекнул миллиардера в том, что он «выходец-миллиардер из ЮАР», семья которого «сделала свой капитал в годы апартеида». В то же время Рогозин решил похвастаться своим отцом, заявив, что он «сын фронтовика», который знает «смысл слова нацизм».

Что интересно, отцу главы «Роскосмоса» Олегу Рогозину, который родился в 1929 году, через месяц после начала Второй мировой войны исполнилось 10 лет. На момент нападения нацистской Германии на СССР «фронтовику» было 12 лет. Кроме того, нет ни одного упоминания о его участие в боевых действиях 1939-1945 годов.

Солгал чиновник РФ и о семейной ситуации Маска. Мать миллиардера Мэй Маск неоднократно рассказывала, что после развода с супругом, ей приходилось трудиться на пяти работах одновременно, чтобы обеспечить троих детей, однако денег все равно не хватало.

Ранее Рогозин опозорился угрозами Маску за передачу оборудования для спутниковой связи Starlink Украине. Глава «Роскосмоса» возмутился, что американец снабжает «нацистских боевиков». Миллиардер ответил на претензии российского чиновника.