Армия Соединенных Штатов Америки сделала заказ для Вооруженных сил Украинского государства. Речь идет о ракетах от производителя ПТРК «Джавелин».

Как информирует «НБН» со ссылкой на «УП», всего Штаты заказали у производителя Javelin 1300 ракет, часть из которых пойдут на нужды Украинского государства.

В сообщении говорится, что американская армия заключила два контракта на производство ракет «Джавелин» и сопутствующего оборудования, а также услуг на общую сумму в триста девять миллионов долларов США.

Известно, что эти контракты включают более одной тысячи и трехсот ракет «Джавелин». Финансироваться все это будет из последнего пакета помощи США Украине.

Насколько известно, противотанковые ракетные комплексы Javelin производятся и разрабатываются совместным предприятияем Javelin Joint Venture в партнерстве с Raytheon Missiles&Defense и Lockheed Martin.

Компания уже произвела более пятидесяти тысяч ракет Javelin, а также более двенадцати тысяч многоразовых командно-пусковвых установок.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал возобновление работы американского посольства в Киеве.