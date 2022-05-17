Втему Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели: в парламенте страны рассказали о дальнейших планах

Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Yle.

Дебаты в парламенте по присоединению страны к Альянсу завершились вскоре после полуночи 17 мая. Подавляющее большинство депутатов высказались за подачу заявки, критика звучала в основном от Левого альянса.

Голосование ожидается состоится вечером 17 мая, для решения нужно простое большинство голосов.

Президент Саули Ниинистё, за которым финальное слово в процедуре принятия решения о подаче заявки, вероятнее всего объявит его дистанционно, находясь с визитом в Швеции по приглашению короля Карла XVI Густава.

Если заявка будет подана и получит одобрение в парламентах всех стран-членов НАТО, для финального утверждения снова состоится голосование в парламенте Финляндии. Комитет по конституционным вопросам еще решает, нужно ли на этот случай обычное большинство, или по меньшей мере две трети голосов. Впрочем, дебаты показали мощную поддержку депутатов и получение такого количества голосов не должно быть проблемой.

Правительство Швеции 16 мая также официально приняло решение о том, что страна после около 200 лет нейтралитета подаст заявку на членство в НАТО.

Ранее мы также сообщали о том, что Президент Финляндии Ниинисте рассказал о реакции Путина на стремление Хельсинки вступить в НАТО