Об этом пишет российский Telegram-канал «Генерал СВР», который связывает с российский политологом Валерием Соловьем, передает «НБН».

По данным источника, в ночь с 12 на 13 мая диктатору РФ Владимиру Путину провели операцию. Главе Кремля провели процедуру по удалению жидкости из брюшной полости.

Telegram-канал «Генерал СВР» уверяет, что вмешательство прошло нормально, без каких-либо усложнений.

Ресурс, связанный с Валерием Соловьем пишет, что кремлевскому диктатору предстоит еще одна операция – более серьезная. Сделать еще одну операцию Путину рекомендуют врачи.

Примечательно, что в пятницу, 13 мая Путин провел заседание Совбеза РФ. Telegram-канал «Генерал СВР» пишет, что Путин не проводил данное совещание в режиме реального времени.

«Выступление было записано заранее, а закрытая часть проходила с использованием компьютерной графики и Deepface для создания иллюзии присутствия Путина»,- пишет ресурс.

Стоит добавить, что в последнее время довольно часто появляется информация о серьезных проблемах со здоровьем у главы Кремля. Источники сообщают, что Путин болеет онкологическим заболеванием, а также болезнью Паркинсона.

К слову, Путин и Лукашенко отличились странным поведением на саммите ОДКБ.