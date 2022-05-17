В Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщили, что путинские войска не выполнили ни одной из задач, которые озвучивал глава РФ Владимир Путин в своем обращении 23 февраля, информирует «НБН».

Сейчас Кремль пытается уменьшить для себя последствия будущей политической и криминальной ответственности. По этой причине руководство страны-агрессора «в лучших сталинских традициях» начало поиск виновных в провале «спецоперации» среди командиров частей ВС РФ.

Следственные действия начались против первого заместителя вице-адмирала Сергей Пинчука. Также был отстранен от службы и арестован командующий ЧФ России вице-адмирал Игорь Осипов, которого обвиняют в «потере» крейсера «Москва».

Под репрессии Кремля попал руководитель 6-й армии ВС РФ Владислав Ершов, которого отстранили от должности за беспрецедентные потери личного состава, техники и вооружения. Такая же судьба постигла командира 1-й танковой армии Западного военного округа, генерала-лейтинанта Сергея Киселя, который отправил в Украину срочников, «вопреки приказу высшего руководства».

Кроме того, лишились должностей командующий 22 АК южного военного округа в оккупированном Крыму, генерал-майора Аркадия Марзоева и командира 103-й отдельной бригады материально-технического обеспечения, полковника Михаила Пономарева.

В разведке сообщают, что показательные наказания вызывают у российских захватчиков недоверие к своим командирам.

Напомним, что экс-главарь «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков обратился к Путину и призвал его наказать тех, кто провалил «спецоперацию» в Украине. Террорист назвал имя российского чиновника, который, по его мнению, должен нести ответственность за поражение армии РФ.