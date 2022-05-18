На брифинге по итогам заседания Совета ЕС на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности заявил, что потери путинских войск в Украине могут претендовать на мировой рекорд для армии-оккупанта, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Боррель поражен количеством погибших российских захватчиков, которые были ликвидированы на украинской территории с начала полномасштабной войны. Он отметил, что если информация о потере 15% войск ВС РФ с 24 февраля правдива, страна-агрессор поставила рекорд потерь армии, которая вторглась в чужое государство.

По словам вице-президента Еврокомиссии, россияне также потеряли много танков, артиллерии и беспилотников. Он добавил, что не знает, смогут ли Вооруженные силы РФ восстановить эти потери.

Отметим, что разведка Великобритании заявила, что из-за масштабных потерь солдаты Путина не смогут осуществить наступательные операции в течении 30 дней. В докладе Минобороны Соединенного Королевства отметили, что российские захватчики сохраняют стабильно высокий уровень истощения.