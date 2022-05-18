Депутат Государственной думы Российской Федерации от Крымского полуострова Михаил Шеремет сделал предложение признать флаг СССР, который в РФ называют знаменем Победы, новым государственным флагом государства-оккупанта.

Как информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ, Шеремет предложил следующее:

«Сегодня западные страны фактически объявили войну знамени Победы, всячески запрещая его. Все они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает всем им о том, что наш народ величествен, что за нами великая победа. Полагаю, что пришло время признать знамя Победы нашим государственным флагом».

Таким образом, российский политик повторил кремлевские нарративы относительно того, что под ним «деды воевали» во время Второй мировой войны, а сегодня под ним российская армия якобы «противостоит неонацистам, которые возродились в Украине, умело скрывая длительное время собственное обличие в западных государствах».

Шеремет также добавил, что он гордится триколором РФ, однако по его мнению, на нынешнем этапе развития Российской Федерации, как никогда ранее актуально знамя Победы, как «символ возрождающейся супердержавы».

Ранее стало известно, что Российская Федерация запланировала пресс-тур для иноСМИ в оккупированных городах Украины.