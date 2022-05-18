В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что Вашингтон будет до последнего поддерживать Украину, пока Киев не одержит победы над оккупантом Российской Федерацией.

При этом украинское государство должно самостоятельно принять решение, как именно завершить войну против агрессора, о чем пишет «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Так, семнадцатого мая, спикер Госдепа США Нед Прайс заявил, что по мнению Вашингтона, кровопролитие и насилие, продолжающиеся уже 84-й день в Украине, нужно прекратить как можно скорее.

При этом Прайск добавил, что именно Украина самостоятельно должна решить то, как будет завершена война с Россией.

Согласно его словам, задачей Соединенных Штатов Америки в этой истории является «поддержание украинских партнеров всеми должными способами», которые усилили бы позиции государства во время переговорного процесса.

Кроме того Прайск добавил, что в настоящее время о переговорах Киева с Москвой на высоком уровне нельзя говорить. Причиной является то, что именно в Кремле демонстрируют желания изменить собственные позиции.

Напомним, ранее стало известно о том, что на территории США успешно были проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты.