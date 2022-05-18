Об этом пишет «НБН» со ссылкой на Japan Today.

По сообщению министерства, украинцы, бежавшие в Японию после вторжения России, будут иметь доступ к бесплатным консультациям по поиску работы и требованиям для получения вида на жительство.

Услуги будут предоставляться государственным бюро по трудоустройству Hello Work с украиноязычной поддержкой по предварительному запросу. Помощь будет доступна и тем, кто живет за пределами двух указанных городов.

Ранее правительство Японии ввело новые санкции в отношении Российской Федерации. В санкционном списке оказались более 130 человек и 70 компаний. Кроме того, правительство Японии предоставит Украине кредит в размере 100 млн долларов, а также грантовую помощь в 2,3 млн долларов.

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