Как информирует «НБН», на Facebook-странице оборонного ведомства США были опубликованы кадры подготовки Штатами к отправке в Украину буксированные гаубицы М777 155-миллиметров.

В опубликованном Пентагоном сообщении говорится:

«Морские пехотинцы Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов Америки готовят буксированные 155-миллиметровые гаубицы М777 к отправке вместе с другими средствами снабжения и боеприпасами в рамках безопасности США Украине».

Насколько известно, ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, 9 мая, поставил свою подпись под документом о ленд-лизе для Украины. Этому предшествовало одобрение закона палатой представителей США. Согласно словам военного аналитика Сергея Грабовского, Вооруженные силы Украины смогут использовать оружие, которое Украина получит в рамках этого документа, уже летом 2022 года.