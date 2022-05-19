В Пентагоне заявили, что россияне снизили масштабы своих действий в Украине. Сейчас у «освободителей» уже не идет речь о больших городах или целых кусках территории, информирует «НБН» со ссылкой на The Washington Post.

Министерство обороны США обратило внимание на то, что путинские войска начали работать со значительно меньшими задачами. Кроме того, операции выполняют не несколько сотен человек, а группы от нескольких десятков до сотни российских захватчиков.

Оккупанты не стремятся захватить крупные цели в Украине и концентрируются на определенных селах или перекрестках дорог.

Отметим, что Вооруженные силы Российской Федерации несут колоссальные потери на войне против Украинского государства. Вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель рассказал, на какой рекорд может претендовать армия страны-оккупанта.