Сменивший Дмитрия Козака на должности куратора «республик» на Востоке Украины Сергей Кириенко сообщил, что в Кремле рассчитывают на выход российских войск к административным границам Донецкой и Луганской областей, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам первого замглавы администрации Путина, у жителей Донбасса «будет возможность» определить судьбу региона и свое будущее. При этом куратор ОРДЛО не стал вдаваться в подробности о том, что он имеет ввиду.

Также кремлевский чиновник добавил, что россияне намерены «демилитаризировать» территории, прилегающие к Донбассу.

В то же время в Минобороны США заявляют о том, что российские захватчики отстали от своего военного плана на более, чем две недели, по этой причине наступление на Донбассе и юге Украины идет не так, как хочет Путин.

Ложь об успехах россиян на Донбассе разоблачил и Игорь Гиркин. Экс-офицер ФСБ РФ рассказал, о каком поражении военное командование оккупантов не решается доложить вышестоящему руководству.