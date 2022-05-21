Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, которое было обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

Известно, что в опубликованном списке граждан США, которым на постоянной основе запрещен въезд в России, всего 963 человека. Среди них действующий глава Белого дома Джо Байден, его сын Хантер, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен, глава оборонного ведомства страны Ллойд Остин, а также Уильям Бернс, являющийся директором ЦРУ.

Как ранее уже сообщалось, сегодня, двадцать первого мая, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден поставил свою подпись под законопроектом, который предусматривает выделение Украинскому государству помощи на сумму в сорок миллиардов американских долларов. Известно, что в рамках этой помощи Вооруженные силы Украины могут получить такое вооружение, как зенитно-ракетные комплексы «Пэтриот».