Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», согласно данным издания The Washington Post, в одобренном накануне пакете помощи от Соединенных Штатов Америки на сумму в 40 миллиардов долларов США предусмотрена передача Украинскому государству американских систем ВПО Patriot.

В материале также говорится:

«Проект закона, который был одобрен в четверг, предусматривает всеобщую военную помощь в размере двадцати миллиардов долларов США. По всем ожиданиям, будут профинансированы передовые системы вооружения, типа ЗРК «Пэтриот» и дальнобойная артиллерия».

В это же время издание отмечает, что в проект закона также включено более восьми миллиардов долларов США в виде общей экономической поддержки Украины, почти в пять миллиардов долларов в виде глобальной продовольственной помощи, а также более одного миллиарда долларов в виде совокупной поддержки беженцев.

Известно, что законопроект предстоит еще подписать президенту США Джо Байдену.

Отметим, что ЗРК «Пэтриот» состоит из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Ранее республиканец Макконнелл анонсировал дату принятия закона о помощи Украине в 40 миллиардов долларов.