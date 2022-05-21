Ведущая пропагандистского шоу «60 минут» Ольга Скабеева задала эксперту вопрос о вероятной контратаке ВСУ в июле-августе и деоккупации Донбасса и Крыма. Отвечая псевдожурналистке, Ходаренок озвучил неудобную для россиян правду о «спецоперации» в Украине, информирует «НБН».

Экс-полковник сообщил, что украинские защитники высоко мотивированы и будут до последнего защищать свою Родину. Кроме того, ВСУ могут расширить свои ряды до 1 миллиона военных и сражаться до победы с западным вооружением.

«Не надо пить информационное успокоительное», — призвал россиян эксперт.

Ходаренок отметил, что информация о морально-психологическом надломе украинских бойцов не соответствует действительности, потому что они готовы воевать до последнего человека, что говорит об их высокой боеспособности.

Также бывший полковник отрезвил сограждан, указав на огромную проблему для страны – полную изоляцию РФ на геополитической арене. Он заявил, что Россия осталась в одиночестве, поскольку весь мир сейчас выступил против нее.

На такое заявление эксперта отреагировала Скабеева. Пропагандистка повторила риторику российского руководства о том, что якобы у Российской Федерации больше союзников или стран, сохраняющих нейтралитет, чем государств, которые против нее. При этом псевдожурналистка назвала только Китай и Индию.

В свою Ходаренок вновь призвал сограждан смириться с реальностью. Он назвал забавным «размахивать ракетами» перед Финляндией и предостерег, что такие шаги обернутся нехорошими последствиями для россиян, которых ударит по носу «действительность истории».

Ранее Скабеева цинично пошутила над страданиями мариупольцев, которые находятся под ударами бомб и ракет оккупантов. Пропагандистка высмеяла происходящее на заводе «Азовсталь».