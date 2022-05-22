Как информирует «НБН», об этом сообщил главный редактор российского медиапроекта Republic Дмитрий Колезев, а также местные каналы в Телеграм.

Согласно обнародованным деталям, одиннадцатоклассница Зухра Альбекова, выйдя к микрофону, чтобы получить свой аттестат, выкрикнула громко на русском языке следующие слова:

«Нет войне! Свободу Украине! Путин – черт!».

На обнародованном в Сети видео видно, что школьник, ведущий церемонии, вздрогнул в момент ее заявления. При этом все остальные присутствующие на церемонии, начали активно аплодировать школьнице.

Согласно информации главного редактора, ему сообщили, что это произошло в школе №11, что в Избербаше (Дагестан).

Вскоре в Интернете появилась информация о том, что на эту же школьницу был выписан протокол о «дискредитации российской армии». Поэтому теперь ей придется заплатить штраф. А на мать девочки был составлен админпротокол за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее в разведке США сообщили о том, грозит ли Путину отстранение за войну в Украине.