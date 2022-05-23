Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», об этом пишут российские информационные агентства.

Дословно из заявления Пескова относительно ситуации с транзитом российского газа по трубопроводу «Ямал»:

«В настоящее время мы видим, какую оголтелую, на грани сумасшествия, позицию занимают власти Польши. Поэтому здесь вряд ли что-то можно прогнозировать».

Согласно словам Пескова, Варшава уже «давно отказалась платить за газ», но при этом получает его гораздо дороже. Причем делает Польша это, как выразился пресс-секретарь Путина, «по известной схеме байпасов».

Насколько известно, Польша разорвала контракт с Российской Федерацией относительно поставок «голубого топлива». Недавно, двадцать седьмого апреля, монополист из Российской Федерации «Газпром» в полной мере приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Причиной тому стал отказ рассчитываться за «голубое топливо» в российских рублях вопреки подписанному контракту.

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что не признанный миром президент Республики Беларусь Лукашенко высказался о войне в Украине.