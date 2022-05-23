Как информирует «НБН» со ссылкой на CNN, глава британского правительства намерен «удвоить усилия, чтобы обеспечить Украинское государство жизненно важными продуктами питания, а также гуманитарной помощью».

Так, во время телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Александровичем Зеленским Джонсон рассказал о «подлой» блокаде со стороны Российской Федерации ключевого портового города Одесса.

Кроме того, глава правительства Соединенного Королевства дал обещание работать над тем, чтобы «страна могла производить экспорт в остальной мир».

В заявлении также отмечается:

«Лидеры дали свое согласие с тем, что международное сообщество должно оставаться единственным в собственном осуждении варварства Путина».

Согласно мнению Бориса Джонсона, «каждое государство обязано помогать Украинскому государству в его борьбе за свободу, как сейчас, так и в настоящей долгосрочной перспективе».

Он также заверил, что народ Великобритании в полной мере поддерживает украинцев. Джонсон также «выразил глубокую надежду на то, что британцы и народ Украины в скором времени смогут вернуться к нормальной жизни».