Бондарев стал первым сотрудником российского внешнеполитического ведомства, который публично высказался против «спецоперации» Путина в Украине. На заявление советника постпреда России в ООН отреагировал спикер главы государства Дмитрий Песков, информирует «НБН» со ссылкой на «РИА Новости».

Пресс-секретарь кремлевского диктатора выставил Бондарева предателем, заявив, что дипломат осудил действия руководства своей страны, которые поддерживают практически все граждане России.

«Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас», – прокомментировал антивоенные высказывания дипломата Песков.

Спикер Путина заявил, что советник постпреда РФ в ООН выступил «против общего консолидированного мнения всей страны».

Отметим, что Бондарев разослал иностранным коллегам жесткое письмо, в котором осудил российскую вооруженную агрессию в отношении Украины. Журналистам он признался, что неоднократно говорил высокопоставленным представителям дипмиссии РФ, что не поддерживает «спецоперацию», на что его просили держать язык за зубами.

Ранее глава пресс-службы Путина раскритиковал позицию Польши по отношению к поставкам газа из России. Песков назвал решение Варшавы сумасшествием.