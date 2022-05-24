Журналисты издания «Новая газета. Европа» пообщались с матерями двух срочников, которые проходили службу на флагмане Черноморского флота страны-агрессора «Москва». Женщины рассказали, что им предлагают подписать документ, который отрицает их участие в «спецоперации» в Украине, информирует «НБН».

По их словам, такое заявление заключается в добровольном признании их детей «умершими в результате катастрофы». Если ранее все начиналось с обещания признать их сыновей участниками «спецоперации» и героями, которые получат медали за мужество, то по прошествии чуть больше месяца в Минобороны Российской Федерации начали доказывать матерям матросов, что их дети не принимали участие в боевых действиях.

Российское военное командование сочиняет разные истории, чтобы родители подписали необходимый Кремлю документ, и лжет о проведении поисковой операции. С матерями отказываются говорить и госпитали, в которых они пытаются отыскать своих сыновей.

«Как за хлебом пошел человек и пропал», — жалуется одна из женщин, рассказывая, что получила заявление, в котором моряки указаны как «умершие», а не погибшие участники «спецоперации».

Несмотря на то, что три семьи матросов якобы согласились подписать документ, матери матросов отказались признавать своих детей «умершими в результате катастрофы». Женщин пригласили написать заявление, чтобы как можно скорее обратиться в суд и не затягивать с этим вопросом.

Ранее правду о затонувшем ракетном крейсере «Москва» попыталось выяснить издание «Медуза». Журналисты пообщались с отцом срочника Егора Шкребца, который пропал после ликвидации корабля.