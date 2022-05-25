Как информирует «НБН», об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на заявление заместителя руководителя Министерства иностранных дел России Андрея Руденко.

Дословно из сообщения Руденко:

«Уже после того, как сдавшиеся в плен украинские военные будут соответствующим образом осуждены, когда им вынесут приговор, только тогда мы будем рассматривать все эти вещи. Только после этого могут быть приняты какие-то другие шаги. А до этого все разговоры об обмене являются преждевременными».

Именно таким образом представитель внешнеполитического ведомства Российской Федерации прокомментировал возможность обмена Вадима Шишимаркина, который был осужден в Украине за совершения военных преступлений.

Ранее мы уже писали о том, как Песков отреагировал на высказывание дипломата МИД РФ Бондарева.