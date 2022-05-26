Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Axios со ссылкой на чиновников из США и Израиля.

Согласно сообщению Израиля, вопрос поставки оружия является одним из последних разногласий на политической арене между Израилем и США, когда речь идет о войне.

Ресурс отмечает, что благодаря давлению Джо Байдена Израиль скорректировал собственную политику в отношении Кремля, постепенно заняв более проукраинскую позицию, нежели она была во время начала российского вторжения. Однако по настоящее время эта страна не предоставляет Киеву современного вооружения.

Известно, что израильский высокопоставленный чиновник, глава оборонного ведомства страны Амир Эшель две недели назад встретился в Вашингтоне с заместителем министра обороны Соединенных Штатов Америки по политике Колином Калем, чтобы обсудить сотрудничество в области безопасности между государствами.

Каль, по словам представителей США и Израиля, встретился с Эшелем, в ходе чего рассказал об усилиях администрации Байдена подтолкнуть государства к поставке оружия Украине, спросив, позволит ли Израиль ФРГ передать Вооруженным силам Украины противотанковые ракеты Spike.

Согласно данным издания, Эшель отклонил такой запрос, ответив американскому чиновнику, что Израиль будет направлять в Украину исключительно нелетальное оружие.

Напомним, ранее уже сообщалось о том, что Лондон имеет намерение вооружить Молдову современным видом вооружения.