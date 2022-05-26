Как информирует «НБН» со ссылкой на «Белта», самопровозглашенный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что белорусские войска создадут новое оперативное командование – южное. Также он заговорил о вероятной войне на территории страны.

Согласно мнению Александра Лукашенко, на Республику Беларусь якобы будет оказываться «военное давление» через Польшу, Латвию, Литву, а также дислоцированные там войска Североатлантического Альянса. По этой причине он принял решение для того, чтобы контролировать юг государства, где находится граница с Украиной, создать отдельное командование, которое будет функционировать «в условиях военного времени».

Дословно из заявления Александра Лукашенко:

«Нам нужно отрабатывать планирование в этих условиях, если не дай Бог война, как мы будем дальше действовать…».

Стоит отметить, что это уже не первое высказывание Лукашенко о войне. Ранее он сделал заявление о боевых действиях на территории Украины.