Пользователь соцсети Twitter Гурьянов Сергей опубликовал фрагмент сюжета рупоров Кремля, где российский диктатор заходит в палату, чтобы навестить раненых бойцов, которые участвовали в «спецоперации» в Украине, информирует «НБН».

В сюжете росТВ лидер россиян и глава оборонного ведомства РФ проведали раненых солдат в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка в Москве. Президент интересовался их самочувствием и расспросил о службе в армии.

Мужчина обратил внимание на то, что военнослужащие имеют абсолютно здоровый вид и встречали президента РФ по стойке смирно. Он заметил, что солдаты не пострадали в результате боевых действий, о чем свидетельствовали оторванные конечности, обгорелая кожа или окровавленные бинты на теле.

Другие пользователи соцсети также отметили, что бойцы выглядят слишком здоровыми и бодрыми. Некоторые комментаторы предположили, что военные – сотрудники спецслужб РФ.

Также в глаза бросилось рукопожатие «актеров» двумя руками, которые, по словам пользователей, военные не позволяют себе.

Ранее в Сети обсудили странное поведение российского и белорусского диктатора на саммите стран ОДКБ. Пользователи заметили, как нервозное состояние Путина сказывалось на его телодвижениях, а также на реакцию Лукашенко во время выступления главы РФ.